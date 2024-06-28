Denizlispor’da kriz

TFF 3. Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da sular durulmuyor. Horoz'un yaklaşık 3 hafta önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Çağdaş Mavioğlu ile henüz resmi imza atmamış olmasının ardında peşinat krizi olduğu iddia edildi. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılarda Mavioğlu'nun futbolcularla antrenmana çıkmamasının 500 bin lira peşinatın toplanamamasından kaynaklandığı öne sürüldü.

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Denizlispor Basın Sözcüsü Mehmet Ceşen imza konusunun bu hafta netleşeceğini ifade ederken, başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın şehir dışında olduğunu belirten Ceşen, "İmza konusunda beklemedeyiz. Hoca ile imza konusunda böyle bir konu var. Hocanın yaklaşımını bilemeyiz ama illa Çağdaş hoca olacak diye de bir şey yok. Başkanımız şehir dışından dönünce her şey netleşir" dedi. Mavioğlu ise "Prensipte anlaştık. Ama ufak detaylar kaldı. Yönetimin, pürüzlerin giderilmesi için gayret gösterdiğine inanıy rum. 2-3 gün daha bekleyip görelim" dedi.