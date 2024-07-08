Denizlispor’da önyargılar yıkılacak

TFF 3. Lig ekibi Denizlispor'da hukuk işlerinden sorumlu asbaşkan Cengiz Kılıç önemli açıklamalarda bulundu. Geçmişte yapılan hataların ardından

artık kimsenin Denizlispor'a destek olmadığına vurgu yapan Kılıç, bu önyargıyı yıkacaklarını söyledi. Kılıç, "İnsanlar daha önce Denizlispor'a destek vermişler ve bir şeylerin değişmediğini görmüşler. Denizlispor kulübüne karşı bir önyargı oluşmuş. Dolayısıyla insanlar şu an destek vermekte haklı olarak çekiniyorlar" dedi. Denizlispor'u düştüğü durumdan ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını belirten Kılıç, "Biz dersimize çok iyi çalıştık. Yola çıkarken tek bir amaç vardı. Denizlispor'un düştüğü durumu çözmek. Kurumlardan maksimum desteği görmek istiyoruz. Yoksa kulübümüzün geleceği ile ilgili sıkıntı yaşanacak. Kurtulmak için çok ciddi çalışıyoruz ve çok ciddi projelerimiz var" diye konuştu.