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Denizlispor’a gençlik aşısı

Yedi as futbolcusuyla vedalaşan Horoz altyapıdan 6 ismi A takıma çıkardı

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’a gençlik aşısı

GELECEK sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor kadrosunu altyapasından yetişen 6 genç futbolcuyla takviye etti. Siyah-beyazlılarda, Elit B Ligi'den Bölgesel Gençlik Gelişim Ligi'ne düşen ve seçmeler için iki haftalık kampa alınan U19 takımı ağırlıklı 45 futbolcu içinden Denizli doğumlu 6 futbolcu teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

15 TEMMUZ'DA TAM KADRO

YEŞİL-SİYAHLILARIN teknik direktörü Çağdaş Mavioğlu, U19'da forma giyen isimlerden Mustafa Kemal Naza (18); Oğuzhan Can (19) ve Melih Kemal Pelen (18); Nuri Kozhan (19), Ahmet Emre Acar (19) ve Süleyman Bozbay'ı (19) A takım kadrosuna aldı. Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, Mustafa Kemal Naza'nın profesyonel yapıldığını belirterek, "Çalışmalara 15 Temmuz'da 28 kişilik kadro ile başlayacağız" şeklinde konuştu.

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