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Denizlispor sahaya indi

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor sahaya indi
TARİHİNDE ilk kez 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, A Takım olarak 27 kişilik kadrosuyla yeni sezon çalışmalarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, "Mazeret üretmek yok, zoru başarmak için buradayız" dedi. Mavioğlu, "Çok zorlu bir sezon bizi bekliyor. Futbolcularla konuştum ve üzerlerindeki formanın ağırlığını bilerek, ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaları gerektiğini hatırlattım. Bizler de teknik heyet olarak çok çalışacağız. Biz saha içinde, yönetim saha dışında gereken özveriyi göstererek, Denizlispor'u yeni sezona hazırlayacağız" dedi.
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