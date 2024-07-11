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Haberler Denizlispor Denizlispor’da sistem değişti

Denizlispor’da sistem değişti

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da sistem değişti
DENİZLİSPOR'DA üye ve delege sistemi değişti. Başkan Ahmet Yalın Yıldırım herkesin kulübe üye olabileceği ve genel kurulda oy kullanabileceğini açıkladı. Yıldırım, Denizlispor'un içinde olmak isteyen herkesin, yıllık 1966 TL karşılığında kulübe üye olabileceği ve genel kurulda oy kullanabileceğini açıklarken, "Bizim taraftarlarımız, belli sebeplerden üye yapılamıyordu. Üye ve delege sistemi tüzüğe bağlanmıştı. Bunu tamamen değiştirdik. Denizlispor'un içinde olmak isteyen herkes kulübe yıllık 1966 TL karşılığında üye olarak, tüm faaliyetlerde söz sahibi olabilir. İstediğimiz kişinin üye olma devri kapandı" diye konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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