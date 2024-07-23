Denizlispor’da Berkant döndü

YENİ sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'a taze kan geldi. Yeşil-siyahlı ekipte geçen sezona banko başlayan ancak 2023 Ekim'de yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olarak sezonu kapatan Berkant Gündem uzun süre sonra sahalara döndü. Yeni sezon için hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam eden Berkant Gündem, Denizlispor'un 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edeceği yeni sezonda, takımın en büyük umutlarından biri olarak dikkat çekiyor. Teknik Direktör Çağdaş Mavioğlu, Berkant'ı teste soktuklarını ve verilerin iyi olduğunu söyledi.

MAVİOĞLU UMUTLU

Mavioğlu, "Berkant zor bir süreç geçirdiği için, sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda doğal olarak tedirginlik ve korku yaşıyor. Özel antrenman programı ile yakın zamanda eski formuna kavuşacaktır" dedi.