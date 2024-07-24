Yıldırım’dan ilginç hamle

Bir dönem Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadele eden, 2021 yılında başladığı düşüşü bir türlü durduramayan ve tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da yönetimden ilginç bir hamle geldi. Transfer yasağı ve borçları yüzünden 3 yıldır takviye yapamayan ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Denizli temsilcisi, uzun süredir İstanbul'da yaşayan Denizlili iş insanları tarafından kulübe alternatif olarak Denizli FK isimli bir takım kurulacağı iddia edilirken, yeni başkan yıldırım projeye ilginç şekilde engel oldu.

İSİM TESCİL BELGESİNİ ALDI

Yeşil-siyahlılarda mayıs ayında başkanlık görevine gelen başkan Ahmet Yalın Yıldırım, yaptığı hamleyle bir süredir kurulması planlanan Denizli Futbol Kulübü'nün önüne geçti. Denizlispor dışında başka bir isimle yeni bir kulüp kurulmasına karşı olduğunu aylardır vurgulayan başkan Ahmet Yalın Yıldırım, Denizli FK isminin marka tescil belgesini alarak bu isimle başkası tarafından kurulacak olan bir kulübün önüne geçmiş oldu. Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Türk Marka ve Patent Kurumu'ndan alınan Denizli FK marka tescil belgesini paylaşarak açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Ben yaşadıkça bu proje sadece kağıt üzerinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Özellikle 9 haftadır kazanamamanın oyuncuların ve teknik heyetin üzerinde baskı oluşturduğunu belirten teknik direktör Osman Özköylü, "Bu nedenle saha içinde gerginlik yaşandı, arka arkaya gelen puan kayıpları oyuncularım üzerinde zihinsel depreme neden olmuştu. Şimdi bunun keyfini süreceğiz. 9 haftadır üzülüyoruz" dedi.