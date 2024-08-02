  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor

Denizlispor’da sakatlık şoku

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da sakatlık şoku
YENİ sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, erken başladığı hazırlıklarını sürdürürken iki futbolcunun sakatlanması can sıktı. 27 kişilik kadrosuyla yeni sezona hazırlanan Horoz'da, antrenmanda darbeye bağlı olarak sakatlanan milli futbolcu Mustafa Kemal Naza'nın kaval kemiği çatladığı belirlendi. İki hafta ayağı alçıda kalacak olan sol bek Naza'nın yerine altyapıdan sol bek Talha, A Takım'a alındı. Kaleci Emre Çirkin ise virikosel rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. İki futbolcunun da, sahalara dönmesinin 4-5 haftayı bulacağı belirtildi. Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, "Bir gün tek, bir gün çift antrenman yapıyoruz. Sert antrenmanlara başladık. Koşan ve mücadele eden bir takım yaratmalıyız" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA