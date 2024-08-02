Denizlispor’da sakatlık şoku

YENİ sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, erken başladığı hazırlıklarını sürdürürken iki futbolcunun sakatlanması can sıktı. 27 kişilik kadrosuyla yeni sezona hazırlanan Horoz'da, antrenmanda darbeye bağlı olarak sakatlanan milli futbolcu Mustafa Kemal Naza'nın kaval kemiği çatladığı belirlendi. İki hafta ayağı alçıda kalacak olan sol bek Naza'nın yerine altyapıdan sol bek Talha, A Takım'a alındı. Kaleci Emre Çirkin ise virikosel rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. İki futbolcunun da, sahalara dönmesinin 4-5 haftayı bulacağı belirtildi. Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, "Bir gün tek, bir gün çift antrenman yapıyoruz. Sert antrenmanlara başladık. Koşan ve mücadele eden bir takım yaratmalıyız" dedi.