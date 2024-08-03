Horoz’da yüksek gerilim

TFF 3. Lig ekibi Denizlispor'da mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ile eski başkan Mehmet Uz arasında ipler gerildi. Başkan Yıldırım'ın önceki dönem başkanlık yapan Uz hakkında "Kulüpten 20 milyon alacağı yok, 20 milyon borcu var" şeklindeki açıklamalarına yanıt geldi. İddiaları reddeden Uz, yargı kararını bekleyeceklerini söyledi.

Eski başkan Mehmet Uz, mevcut başkan Yıldırım'ın kendi yönetimlerinde görev aldığını belirtirken, tüm işlemlerde bilgi sahibi olduğunu vurguladı.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

UZ, "Son yaptığı basın toplantısında şahsıma ve yönetim kurulu üyelerine yönelik iddiaları üzüntüyle izledim. Mevcut iddialar herhangi bir yargı kararına ve resmi mali denetim raporlarına dayanmamaktadır. Biz yargının vereceği kararı bekliyoruz. Her kuruşun hesabını vermeye hazır olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Tüm gerçekler yapılacak incelemeler ve yargı kararıyla ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.