TFFF 3'üncü Lig'de 3 yıldır devam eden transfer yasağı nedeniyle tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da kasa tam takır. Yeşil-siyahlılarda mayıs ayında göreve geldikten sonra her ay borçları kamuoyuyla paylaşan Ahmet Yalın Yıldırım yönetimi kulübün resmi sosyal medya hesaplarında güncel borç tablosunu paylaştı. Paylaşılan tabloda 31 Temmuz 2024 itibariyle güncel borcun 422 milyon 941 bin 620 TL olduğu açıklandı.

FIFA TEBLİĞ ETTİ

Eski yabancı futbolculardan Pantilimon'un 206 bin 670 Euro ve 20 bin Frank, Murawski dosyasından 20 bin Frank, Darri'den kalan 10 bin Frank'ın FIFA kanalıyla kesinleşip kulübe tebliğ edildiği açıklandı. Tüm gelir ve gider tablosunu da paylaşan kulüpte başkan Yıldırım ve yönetimi, kulübün kasasındaki meblağı da açıkladı. Yönetim mali açıdan zor günler geçiren yeşil-siyahlıların kasasında sadece 25 bin 258 TL olduğunu duyurdu.