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Haberler Denizlispor

Denizlispor’da gençlere tam not

Altyapı destekli kadrosuyla iki özel mücadeleye çıkan yeşil-beyazlılarda futbolcular gelecek adına ışık saçtı

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da gençlere tam not

TRANSFER yasağı nedeniyle TFF 3. Lig'de ki ilk sezonuna altyapıdan gelen gençlerle hazırlanan Denizlispor'da gençlerin performansı büyük alkış topladı. Nazilli Belediyespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren hazırlık maçında sergilenen futbol, yeşil-siyahlı kurmayları ve teknik heyeti memnun etti. Denizli Teknik Direktörü Çağdaş Mavioğlu, "Genelde iyi oynadık. 22 oyuncuya da şans verdim. İyi yoldayız" ifadelerini kullandı.

KADRODA REVİZYON GÜNDEMDE

Kadroda 1-2 revizyon olacağını belirten teknik adam Mavioğlu, "Sezonu 23-24 futbolcuyla sürdürmek istiyoruz. Transfer kapanmadan takımdan ayrılacak arkadaşlarımızı belirlemek gerek. Yön vermemiz gerekebilir gençlere. Altyapıdan şans vereceğimiz oyuncular olacak. 2008 doğumlularda 2-3 yetenekli çocuk var. Süreçte bu gençlerden de faydalanabiliriz" dedi

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