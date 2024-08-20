Denizlispor’da gençlere tam not

TRANSFER yasağı nedeniyle TFF 3. Lig'de ki ilk sezonuna altyapıdan gelen gençlerle hazırlanan Denizlispor'da gençlerin performansı büyük alkış topladı. Nazilli Belediyespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren hazırlık maçında sergilenen futbol, yeşil-siyahlı kurmayları ve teknik heyeti memnun etti. Denizli Teknik Direktörü Çağdaş Mavioğlu, "Genelde iyi oynadık. 22 oyuncuya da şans verdim. İyi yoldayız" ifadelerini kullandı.

KADRODA REVİZYON GÜNDEMDE

Kadroda 1-2 revizyon olacağını belirten teknik adam Mavioğlu, "Sezonu 23-24 futbolcuyla sürdürmek istiyoruz. Transfer kapanmadan takımdan ayrılacak arkadaşlarımızı belirlemek gerek. Yön vermemiz gerekebilir gençlere. Altyapıdan şans vereceğimiz oyuncular olacak. 2008 doğumlularda 2-3 yetenekli çocuk var. Süreçte bu gençlerden de faydalanabiliriz" dedi