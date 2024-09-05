Denizlispor’a Muhammet şoku

TFF 3. Lig 4. Grup'ta bu hafta ilk maçında Bergama Sportif ile karşı karşıya gelecek Denizlispor sakatlık şokuyla sarsıldı. Yeşil-beyazlıların genç futbolcusu Muhammet Yavuz, ön çapraz bağlarından sakatlandı. Ameliyat edilen Muhammet'in en az 7 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Özkan Dibekoğlu ve yardımcısı Memiş Sarıçam, futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Muhammet Yavuz'a en kısa sürede sahalarda yeniden görmek dileğiyle geçmiş olsun diyoruz" denildi. Transfer yasağı nedeniyle kısıtlı ve genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Horoz'da teknik heyet Muhammet'in alternatiflerini arıyor.