Ege derbisi Horoz’un

TFF 3.Lig 4. Grup ilk hafta maçında Bergama FK'yı konuk eden Denizlispor, maça 2. Lig'den kalan cezası nedeniyle seyirci desteğinden yoksun çıktı. İlk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Erhan'ın sol çaprazdan sert şutunda araya giren Berkan'ın ayaklarından top kornere gitti. 45+2'de Berkant sağdan ortaladı, karambolde kale sahası sol çaprazından vurduğu sert şutla Yusuf Emre Denizlispor'u 1-0 öne geçirdi.

DENİZLİ KONTROLLÜ OYNADI

İlk yarının son dakikasında gelen golün avantajıyla Denizlispor ikinci yarıda daha kontrollü oynadı. 80'de Emra Furtana soldan ceza alanına girdi ve kaleci Mustafa'nın sağından topu ağlara gönderdi: 2-0. 89'da kaleci Mustafa'nın uzun vuruşunda, ceza alanı önünde Anıl kafa ile aktardı, Emre Yıldırım'ın ters vuruşunda kaleci Ertuğrul'un üzerinden geçen top ağlara gitti: 2-1. 90'da Deniz Kodal sağdan topla hareketlenip, ceza alanına yaklaştı, kale sahasına paralel gönderdiği topu Mehmet Ali Ulaman, boş kaleye yuvarladı 3-1. Mücadele bu skorla sona erdi.