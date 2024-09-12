Horoz’a kupa şoku

TFF 3. Lig'de sezona sıkıntılarla başlayan Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk turda veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Yeşilsiyahlılar, Burdur'un BAL ekiplerinden Bucak Oğuzhanspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye beklendiği üzere yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Horoz, 80'inci dakikada Nuri Kozhan'ın kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarında ilk 3 penaltıyı kaçırmasına rağmen rakibini yakalayan Denizlispor, son penaltıda hata yapan taraf olunca 6-5 kaybederek elendi.