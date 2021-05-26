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’ye başvurdu

Erzurumspor TFF’ye başvurdu

26.5.2021

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor bu sene de Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yaptı. Kulüp tarihinde ikinci kez çıktığı Süper Lig'den tekrar düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada küme düşmenin bu sezon içinde kaldırılması konusunda 17 Mayıs'ta TFF'ye başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yapıldığı belirtilen mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sezonda da küme düşmenin kaldırılması için gerekli adımlar atılıyor. Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs günü TFF'ye başvurumuzu yaptık. Bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz" denildi. Erzurumspor, Denizlispor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon lige veda etmişti.

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