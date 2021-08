Kaan olmazsa Koray gelecek

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan, bu sezona ise 1 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta yerli oyuncu operasyonu sürüyor. Stoper bölgesi için Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş'a Galatasaraylı eski bir oyuncunun önerildiği ortaya çıktı. Şuan da İtalya ekibi Hellas Verona'da forma giyen defans oyuncusu Koray Günter'in menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildiği iddia edildi. Bu gelişme üzerine yönetim, Kaan Ayhan transferinden bir sonuç alamazsa Galatasaraylı eski oyuncu için düğmeye basacak.

CAN BOZDOĞAN BEŞİKTAŞ'TA

Öte yandan Beşiktaş, Alman ekibi Schalke 04'ten 20 yaşındaki genç orta saha Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan genç oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon küme düşen Schalke'de forma giyen Can 'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.