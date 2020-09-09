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Haberler Fenerbahçe Fener’in aklı Cavani’de

Fener’in aklı Cavani’de

Fener’in aklı Cavani’de
Giriş Tarihi: 9.9.2020

F.Bahçe'de Vedat Muriç'in Lazio ile anlaşması sonrası hücuma takviye arayışları ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin PSG ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için yeniden harekete geçtiği bildirilirken tecrübeli golcünün menajeri ile temas kurulduğu kaydedildi. Kanarya'nın oyuncuya 5 milyon Euro önerdiği kaydedilirken bu rakamın yeterli bulunmadığı bildirildi. Oyuncunun menajeri ile irtibat halinde olan sarı lacivertliler Cavani için bir formül bulması halinde transferi bitirmeye çalışacak.

SAĞA TORRES GELİYOR
F.Bahçe'nin ayrıca bir sağ kanat peşinde olduğu kaydedilirken Arjantin basınından Con La Gente Noticias'ın haberine göre; sarı lacivertliler Newell's Old Boys forması giyen Joaquin Torres ile ilgileniyor. Geçen sezonu Yunanistan ekibi Volos'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki oyuncu Kanarya'ya yakın.

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