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Haberler Fenerbahçe F. Bahçe’ye buldozer geliyor

F. Bahçe’ye buldozer geliyor

F. Bahçe’ye buldozer geliyor
Giriş Tarihi: 23.9.2020

Süper Lig'in ikinci haftasında evinde oynadığı maçta 9 kişi kalan Hatayspor'u yenemeyen Fenerbahçe'de yönetim, golcü sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kosovalı forveti Vedat Muric'in İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmasının ardından İstanbul ekibi, Mısır temsilcisi Zamalek'te görev yapan 'Buldozer' lakaplı Mostafa Mohamed ile görüşmelere başladı. France Football'un haberine göre; Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübüne 2.5 milyon Euro'luk teklif sunduğu belirtildi. Ancak Zamalek'in F.Bahçe'den 3-4 milyon Euro arası bir meblağ talep ettiği vurgulandı.

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER
Fenerbahçe yönetiminin, önümüzdeki hafta içinde Mostafa Mohamed için kulübü Zamelek ile bir kez daha bir araya geleceği ve transfere son noktayı koyacağı öğrenildi. Yönetimin görüşmeleri sıklaştırdığı ifade edildi.

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