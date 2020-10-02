Kanarya’da mutlu son

FENERBAHÇE, Papiss Cisse transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, 35 yaşındaki Senegalli forvet ile 1+1 yıllık anlaşma sağlarken yıldız isim senelik 800 bin Euro alacak. Cisse dün sağlık kontrolünden geçerken, teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi olan futbolcuyla F.Bahçe çatısı altında da buluşmuş oldu.

2 SENEDE 38 GOL ATTI

SÜPER Lig'de 2 sezonda 38 gol atan Senegalli forvetin Alanyaspor ile olan sözleşmesi geçen sezon sonunda bitmişti. Bu arada Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"MURİÇ'İ İZLEMEDİM"

SAMATTA, "Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyaca bilinen bir kulüp. Fenerbahçe gibi bir takım sizi isteyince 'hayır' diyemiyorsunuz" derken takımdan ayrılan Muriç ile ilgili ise "Vedat Muriç'i hiç izlemedim. O yüzden tarzını bilmiyorum. Kendimle ilgili konuşmam gerekirse; hızlıyım, çevik bir futbolcuyum ama her özelliğimi söylersem rakiplere her şeyimi söylemiş olurum" şeklinde yorum yaptı.