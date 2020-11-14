Fener’de Gökhan şoku

Fenerbahçe'ye milli arada tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada başarılı sağ bekin MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık belirlendiğini bildirildi. Tedavisine başlanan oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken oyuncunun Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında kesin olarak oynayamayacağı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un Gökhan Gönül'ün yerine bu süreçte Nazım Sangare'ye şans tanıması bekleniyor. Bu arada Kanarya Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



SERDAR DA YOKTU

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.00'de başladı. Antrenmanda Gökhan dışında Serdar Aziz de dizindeki ağrı sebebiyle yer almazken, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon rahatsızlığı sonrası takımdaki yerini aldı.



35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile 7 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 1 havalandırdı. Gökhan bu sezon sadece Göztepe ile oynanan mücadelede görev almazken o maçta futbolcunun yerine Nazım Sangare görev almıştı.