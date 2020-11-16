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Haberler Fenerbahçe Fener’den Mert hamlesi

Fener’den Mert hamlesi

Fener’den Mert hamlesi
Giriş Tarihi: 16.11.2020

SÜPER Lig'in transfer şampiyonu Fenerbahçe, ara transfer döneminde de adından sıkça söz ettirecek. Yönetim ve teknik heyet, sağ bekin tecrübeli ismi Gökhan Gönül'ün sakatlığı ve bu sakatlığın tekrar etme endişesi ile transfer arayışına girdi. İtalyan kulübü Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü gözüne kestiren Fenerbahçe, oyuncunun hem sağ bek hem de stoper oynayabilmesi nedeniyle bu transfere sıcak bakıyor. Bu arada Fenerbahçe'de bu hafta oynanacak G.Birliği ve 29 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Enner Valencia'nın yokluğu Erol Bulut'u ilk 11'de değişikliğe gitmeye zorlayacak. Korona virüse yakalandığı için Valencia'nın yerine Perotti'nin görev alması bekleniyor. Öte yandan F.Bahçe'nin kalecisi Harun Tekin'in dün Karagümrük ile oynanan ve 3-3 berabere biten maçta aldığı darbe sonucu sağ elmacık kemiği kırıldı. 31 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırılarak ameliyat oldu.

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