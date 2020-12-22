  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

'de şoku!

'in 14. haftasında ile karşılaşacak olan 'de, bir futbolcu koronavirüse yakalandı. Fenerbahçe Kulübü yapmış olduğu son dakika açıklamasında, "Bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

22.12.2020, 12:36

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bir futbolcu koronavirüse yakalandı. Fenerbahçe Kulübü yapmış olduğu son dakika açıklamasında, "Bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bilgilendirme

M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir.

İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.