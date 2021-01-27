F.Bahçe tam gaz

MESUT Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi- Samuel transferleri ile dikkat çeken F.Bahçe, transferde dur durak bilmiyor. Kanarya'nın savunmaya bir takviye daha planladığı öğrenilirken İtalyan kaynaklar, sarı-lacivertlilerin şu anda Sampdoria'da forma giyen Omar Colley için devrede olduğunu yazdı. Sarı-lacivertlilerin Colley transferinde tek olmadığı İtalya'dan Genoa ve Lazio ile İngiltere'den Newcastle United'ın da başarılı isim için pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Colley'in bonservisinin 8 milyon Euro civarında olduğu bilinirken kiralık formülünün de masada olduğu konuşuluyor.

LEMOS GİDİYOR

F.BAHÇE yönetiminin bu transferin gerçekleşmesi halinde Mauricio Lemos ile yollarını ayırması beklenirken görüşmelerin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. Son üç sezondur Sampdoria forması giyen ve sözleşmesi bu ay içerisinde uzatılan Colley'in kulübü ile olan sözleşmesi 2025 Haziran ayında sona erecek.



MESUT ÖZİL İMZA ATIYOR

FENERBAHÇE'NİN Arsenal'dan renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in beklenen imza töreni bugün gerçekleştirilecek. Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak. İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon Sarı-kırmızılı ekibin el sıkıştığı Salih Uçan, bu sezon Alanya forması ile 19 maça çıktı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı. yon başvurusunda bulundu. Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.



13 MAÇTA 1 GOL ATTI

OMAR Colley bu sezon İtalya Ligi'nde 13 maçta süre aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 8 kez Gambiya Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli oyuncunun kariyerinde 271 randevuda 18 golü bulunuyor.



OSAYİ-SAMUEL TÜRKİYE'DE

FENERBAHÇE Kulübü'nün 4,5 yıllık anlaşmaya vardığı Bright Osayi- Samuel, dün sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, sabah saatlerinde Türkiye'ye geldi. Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, mutasyonlu virüsün görüldüğü ülkelerden gelmediği için karantinada kalmayacak. Samuel sağlık kontrollerinin ardından 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.