Trabzon’da F.Bahçe rüzgarı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev maçta Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u tek golle geçerek zirve takibini sürdürdü: 0-1. 12. dakikada Fenerbahçe'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 25'te Mert Hakan'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topa Atilla Szalai'nin vuruşunda ise kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı bu kez kornere çıkardı. 30'da Szalai'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Mame Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi. 34'te Osayi'nin sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topa Mesut Özil'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 55'te sağ kanattan kullanılan kornerde Sosa ortayı yaptı, ön direkte Gökhan kafayı vurdu, top Uğurcan'ın üzerine gitti.

PELKAS SKORU BELİRLEDİ

70'te Nwakaeme sol kanattan topla birlikte içe kat etti, şutunu çekti ama top kaleci Altay'da kaldı. 76'da ani gelişen Fenerbahçe atağında topu alan Pelkas, meşin yuvarlağı dikine sürerek sağ ayağıyla şutunu çekti ve topu filelere gönderdi: 0-1. 83'te sol kanattan kullanılan kornerden yapılan ortada Djaniny, kafayı vurdu. Top direğe çarptı ve dışarıya çıktı. 90+6'da F.Bahçe 4'e 2 yakaladığı pozisyonda Ozan Samatta'ya çıkardı. Bu oyucunun vuruşu yandan auta çıktı. Maç 1-0 sona erdi.



MERT VE SERDAR SINIRA ULAŞTILAR

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz Trabzonspor önünde gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın ikinci yarısında sararan iki yıldız, dört sarı karta ulaştı. İki futbolcuda takımlarını 4 Mart Perşembe Günü oynanacak Antalyaspor maçında yalnız bırakacak.



BULUT'TAN ROTASYON

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da ligde 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan Tufan, Caner Erkin ile Nazım Sangare'nin yerine ilk 11'de Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Tisserand'a forma verdi. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, maç kadrosunda yer almadı.



AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kalede Kağan Moradaoğlu'nun yerine Uğurcan Çakır'a, savunmanın sağında sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Serkan Asan'a, Faruk Can Genç'in yerine Mar-lon'a, Yunus Mallı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye görev verdi. Takıma dönen Erce Kar-deşler, Hosseini, Baker ile Abdulka-dir Parmak da 21 kişilik maç kadro-suna alındı. Bordo-mavili takımda, Arda'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülka-dir Ömür ve Trondsen kadroda yer almadı.