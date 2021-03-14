Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın golleri Fenerbahçe adına 39. dakikada Novak'tan gelirken Gençlerbirliği 39' Serdar Aziz (K.K), 63' Ayite ile golleri buldu.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 58 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı laciveriler 61 puanla Galatasaray'ın 3, 63 puanlı Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.
Fenerbahçe 1 - Gençlerbirliği 2 I MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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