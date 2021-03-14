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Fenerbahçe 1 - Gençlerbirliği 2 I MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı lacivertliler, 35. dakikada Novak'ın golüyle öne geçmesine karşın, 39. dakikada Serdar Aziz'in topu kendi ağlarında görmesi sonrası 63. dakikada Ayite'nin golüyle 2-1 mağlup oldu.

14.03.2021, 18:43 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021, 21:00