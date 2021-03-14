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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 1 - Gençlerbirliği 2 I MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 1 - Gençlerbirliği 2 I MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, 'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı lacivertliler, 35. dakikada 'ın golüyle öne geçmesine karşın, 39. dakikada Serdar Aziz'in topu kendi ağlarında görmesi sonrası 63. dakikada Ayite'nin golüyle 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe 1 - Gençlerbirliği 2 I MAÇ SONUCU

14.03.2021, 18:43 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021, 21:00

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın golleri Fenerbahçe adına 39. dakikada Novak'tan gelirken Gençlerbirliği 39' Serdar Aziz (K.K), 63' Ayite ile golleri buldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 58 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı laciveriler 61 puanla Galatasaray'ın 3, 63 puanlı Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.

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