Bulut kararsız

F.Bahçe, zirve yolunda en kritik viraj olarak gösterilen Beşiktaş derbisi ile ilgili hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Erol Bulut birçok formül üzerinde duruyor. Bulut'un üç bölge için kararsız kaldığı, bu bölgelerin sol bek, 10 numara ve hücum olduğu gelen haberler arasında. Bulut'un sol bek konusunda Caner ve Novak arasındaki tercihini henüz yapamadığı 10 numara ile ilgili de farklı bir tercihte bulunabileceği öne sürülüyor. İrfan Can formaya en yakın aday olarak gözükse de Pelkas hamlesinin gelmesi sürpriz sayılmayacak. Hücumda ise Thiam'ın son maçlarda verilen şansı kullanamaması, Samatta'yı bu maçta bir adım öne çıkarırken Bulut bu üç mevki için kararını maç günü verecek.

"SAVAŞACAĞIZ"

Bu arada Pelkas, dün derbiye yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, "Derbide savaşmak mecburiyetindeyiz. Taraftarlarımıza söz veriyorum, saha içerisinde savaşan, birlik olmuş bir takım görecekler" şeklinde yorum yaptı.



MÜLLER HEYECANI

Bundesliga takımlarından B.Münih'te forma giyen Thomas Müller, sürpriz bir videoyla sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli yıldızın, bir taraftar tarafından kayda alınan videoda "G.Saray'da oynar mısın?" sorusu üzerine "Fener" diye yanıt vermesi dikkat çekti. Müller ile F.Bahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in yakın arkadaş olduğu biliniyor.