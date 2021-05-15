Kayseri- Fenerbahçe Maçı | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Salı günü Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Kanarya liderlik fırsatını kullanamamıştı. Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Kanarya kazanıp ezeli rakiplerinin yenilmesini bekleyecek.
MUHTEMEL 11'LER
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Behic, Avramovski, Muhtar, Henrique, Muğdat, İlhan
FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Tisserand, Szalai (Serdar), Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia
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