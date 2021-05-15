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Haberler Fenerbahçe Kayseri- Fenerbahçe Maçı | CANLI ANLATIM

Kayseri- Maçı | CANLI ANLATIM

Sürprizlerle geçen ligde bugün şampiyonluk için adeta “Bir ihtimal daha var” şarkısını söylüyor. Puan farkıyla Fenerbahçe’nin üstünde bulunan Beşiktaş ve Galatasaray kaybedip Sarı lacivertliler kazanırsa şampiyonluk Kanarya’nın olacak. Kayserispor’a ise ligde kalması için 1 puan yetiyor. İşte Fenerbahçe ve Kayserispor'un muhtemel 11'leri...

Kayseri- Fenerbahçe Maçı | CANLI ANLATIM

15.05.2021, 19:43

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Salı günü Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Kanarya liderlik fırsatını kullanamamıştı. Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Kanarya kazanıp ezeli rakiplerinin yenilmesini bekleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Behic, Avramovski, Muhtar, Henrique, Muğdat, İlhan

FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Tisserand, Szalai (Serdar), Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia

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