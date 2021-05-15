Haberler Fenerbahçe Kayseri- Fenerbahçe Maçı | CANLI ANLATIM

Kayseri- Fenerbahçe Maçı | CANLI ANLATIM

Sürprizlerle geçen ligde Fenerbahçe bugün şampiyonluk için adeta “Bir ihtimal daha var” şarkısını söylüyor. Puan farkıyla Fenerbahçe’nin üstünde bulunan Beşiktaş ve Galatasaray kaybedip Sarı lacivertliler kazanırsa şampiyonluk Kanarya’nın olacak. Kayserispor’a ise ligde kalması için 1 puan yetiyor. İşte Fenerbahçe ve Kayserispor'un muhtemel 11'leri...

15.05.2021, 19:43