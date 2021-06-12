Fenerbahçe yıldız avında

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim, takviye çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bek, sol bek, stoper, sol kanat ve forvet hattına oyuncu alacak İstanbul ekibi, Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic'i transfer etmek için kolları sıvadı. İstanbul ekibinin İngiliz temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Mitrovic 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Sırp oyuncu kariyerinde Partizan, Anderlecht, Newcastle United ve Fulham'da forma giydi. Toplam 361 karşılaşmaya çıkan Mitrovic, 139 gol atıp 37 asist yaptı. F.Bahçe, geçen sezon başında Muric'i Lazio'ya 17.5 milyon Euro'ya sattıktan sonra yerine Samatta, Ademi ve Thiam'ı almıştı. Ancak 3 oyuncunun performansı hayal kırıklığı yaratmıştı.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE BUTA

Gökhan Gönül'ün sözleşmesini uzatmayan yönetim, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Buta ile de görüşmelere başladı. 24 yaşındaki Buta, geçen sezon 17 maçta oynadı.