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Haberler Fenerbahçe Ali Koç yeniden FB'ye başkan seçildi

yeniden 'ye başkan seçildi

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday , 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Ali Koç yeniden FB'ye başkan seçildi
AA

26.06.2021, 18:40 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021, 18:42

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkında sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy ile Ali Koç, ikinci kez sarı-lacivertlilerin başkanlığına seçildi.
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