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Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vítor Pereira oldu!

Son dakika: 'nin yeni teknik direktörü oldu!

teknik direktörlük konusunda ile anlaştığını açıkladı. 2015-16 sezonunda Sarı-Lacivertliler'i çalıştıran Pereira, 6 yıl sonra yuvaya döndü.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vítor Pereira oldu!

02.07.2021, 19:27 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021, 19:31

Portekizli teknik adam Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'de. 2015-16 sezonunda Sarı-Lacivertliler'i çalıştıran Pereira, 6 yıl sonra yuvaya döndü.

Sarı-Lacivertliler, "Vitor Pereira Fenerbahçe'de; Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" açıklamasıyla Portekizli hocayı duyurdu.

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