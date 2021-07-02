Portekizli teknik adam Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'de. 2015-16 sezonunda Sarı-Lacivertliler'i çalıştıran Pereira, 6 yıl sonra yuvaya döndü.
Sarı-Lacivertliler, "Vitor Pereira Fenerbahçe'de; Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" açıklamasıyla Portekizli hocayı duyurdu.
Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." pic.twitter.com/eK91xcL5Hr— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2021
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vítor Pereira oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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