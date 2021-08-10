Fenerbahçe Jonas Wind’in pesine düstü

Sarı-lacivertliler, Danimarka’da Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki yıldıza teklif yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, santrfor mevkiine yoğunlaşmış durumda. Vedat Muric'in İtalya'da kalmaya sıcak bakması, Leipzig'in ise Sörloth'tan yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu futbolcuları şimdilik beklemeye alan sarı-lacivertli takım, birçok farklı seçeneği değerlendiriyor. Hücum bölgesine mutlaka bir takviye yapmayı planlayan Kanarya'da gündem Danimarka'da FC Kopenhag forması giyen Jonas Wind. Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı lacivertliler, Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'da oynayan Jonas Wind ile ilgileniyor.



TEKLİF 7+2 MİLYON EURO

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan 22 yaşındaki genç futbolcu için Fenerbahçe'nin 7 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 9 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Kopenhag altyapısında yetişen genç forvet kariyerinde 138 resmi maçta şans buldu. Jonas Wind, bu karşılaşmalarda 67 gol ve 21 asist üretti. Başarılı oyuncu, EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı formasıyla da şans buldu.