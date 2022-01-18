Ferreira hamlesi

FENERBAHÇE'DE yönetim, forvet ve kanat transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından ikinci kez Fenerbahçe'ye dönen İsmail Kartal, Antalyaspor beraberliğinin ardından basın toplantısında, transfer vurgusu yapmış ve "Bu takıma transfer gerekli" demişti. Hem Kartal'ın elini güçlendirmek hem de gelecek sezonun planlamasını yapmak isteyen yönetim, Kartal'ın öncelikli olarak bir kanat oyuncusu ve bir santrfor isteği üzerine harekete geçti. Kartal'ın raporunun ardından Brezilya ekibi Gremio'dan 24 yaşındaki Ferreira için temas kuruldu. Piyasa değeri 9 milyon Euro olan ve kulübüyle 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için nabız yoklayan yönetim, Ferreira için istenen bonservis bedelini indirmeye çalışıyor.

AL HİLAL DE İSTİYOR

Brezilya basını da Fenerbahçe'nin Ferreira için Gremio ile görüştüğünü ancak 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal Riyad'ın da ilgilendiğini duyurdu.

BOUPENDZA OLMUYOR

FORVET takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Aaron Boupendza ile anlaşmaya varmasına rağmen Al-Arabi'nin şartları transfere engel oldu. Katar temsilcisi, Boupendza'yı 'ya bonservisiyle alın ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayın' teklifini sunarken, sarı-lacivertlilerin bu şartlar altında 25 yaşındaki forvetin transferini şimdilik rafa kaldırdığı öğrenildi.