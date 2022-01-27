Mesut Özil bombası

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil için her hafta bir dedikodu çıkıyordu. Sarı-lacivertlilere geldiğinden beri istenilen performansı veremeyen yıldız isim için İngiltere basınından bir iddia geldi. Sezon sonunda ayrılması beklenen yıldız oyuncunun yeni takımının Inter Miami olacağı belirtildi.

İNGİLİZ BASINI PAYLAŞTI

Vitor Pereira sonrası takımın başına getirilen İsmail Kartal, oyun sistemini baştan aşağı değiştirdi. Çift pasör orta saha ile oynamak istemeyen tecrübeli çalıştırıcın ilk hamlesi Mesut Özil'i kesmek oldu. Kartal, yönetime sunduğu raporda Mesut Özil'i şu an için kadroda düşünmediğini iletti. İngiliz basını bu gelişmelerin ardından Mesut Özil'in yeni adresinin Amerika olacağını duyurdu. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Amerika Ligi takımlarıyla adı sık sık anılan yıldız oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak oraya transfer olacağı öğrenildi. Gideceği kulüp henüz netleşmezken, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımı en önemli aday konumunda bulunuyor. Henüz Mesut ve Fenerbahçe cephesinden yanıt gelmemesi de bu iddiaları güçlendiriyor.

FENERBAHÇE'DEN SZALAİ KARARI

FENERBAHÇE, ekonomik olarak rahatlamak ve gelecek sezon indirilecek yabancı kontenjanını açmak için para eden oyuncularından en azından birkaçını satmak zorunda. Son dönemde yedek kalmaya başlayan ve oynadığında da sol bek olarak kullanılan Atilla Szalai için flaş bir iddia ortaya attı. Macaristan basını yaptığı haberde daha önce istenen 20 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya doğru bir indirim olduğu iddiasında bulundu. İngiliz Sky Sports muhabiri Keith Downie de, Szalai'nin Newcastle United için iyi bir seçenek olacağı yönündeki söylentileri doğruladı