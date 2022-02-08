Kanarya’ya Costa müjdesi

TÜRKİYE'DE transfer pazarının kapanmasına bir gün kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği dünya yıldızı Diego Costa ile son pürüzleri gidermek için masaya oturacak. Costa, yaptığı açıklamada Türkiye'den çok sayıda menajerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. "Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var, Türkiye kanadından işleri o yürütüyor. Türkiye'de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" şeklinde konuştu.

2 MİLYON EURO İSTİYOR

BREZİLYA asıllı İspayol golcü 2 milyon Euro'luk bir ücretle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Dünyaca ünlü yıldız Diego Costa, Atletico Madrid ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşadı. Costa, son olarak formasını giydiği Brezilya'nın Atletico Miniero takımından ocak ayında ayrıldı. Kariyerinde 495 maça çıkan Costa, 186 kez gol sevinci yaşadı, 72 asist yaptı. İspanya Milli Takımı formasıyla 24 kez sahaya çıkan Diego Costa, 10 gol atma başarısı gösterdi.