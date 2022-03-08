Şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda tüm kulvarlarda havlu atan Fenerbahçe'de teknik trafik devam ediyor. Vitor Pereira'nın yerine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı geçiren sarı-lacivertlilerde yönetim gelecek seneki hocayı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin aklında son olarak Alman Milli Takımı'nı çalıştıran eski hocası Joachim Löw'ü getirip Kartal'ı da yardımcısı yapmak olduğu öğrenildi. Ancak Kartal'ın bunu kabul etmediği ve ikinci adam olmak istemediği öne sürüldü. Bu gelişme üzerine Başkan Ali Koç'un hocayla toplantı yapıp ortak bir karar alacağı öğrenildi.

İSTATİSTİKLERDE GEÇTİ

Koç'un bu toplantıda performansından memnun olduğu Kartal'a idari bir görev teklif edebileceği de iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan İsmail Kartal, takımın başında çıktığı maçlarda Pereira dönemini geride bıraktı. Pereira döneminde 1.65 puan ortalaması yakalayan Fenerbahçe, Kartal döneminde bunu 1.87'ye yükseltti. Kartal döneminde Fenerbahçe, ligin en çok koşan takımı haline geldi. F.Bahçe, bazı maçlarda 125 kilometreyi aştığı bu 8 maçlık süreçte 120 km ortalama yakaladı.

ALİ KOÇ, ALMANYA YOLCUSU

Tüm bu gelişmeler yaşanırken gündeme düşen haber bomba etkisi yarattı. Başkan Koç'un uzun bir süredir görüştükleri Joachim Löw için Almanya'ya gideceği öğrenildi. Uzun süren temasların sonunda ikna edilen deneyimli çalıştırıcıyla son pürüzleri gidermek için Almanya'ya gidecek olan Koç'un Löw ile gelecek sezonun planlamaları ve transferleri hakkında da konuşacağı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Löw ile ön protokol imzalayacağı, sezon sonunda ise transferi duyuracağı öğrenildi.