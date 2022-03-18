Fenerbahçe’den gövde gösterisi

Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen törende Fenerbahçe, genç oyunculardan Ferdi Kadıoğlu (4 sezon), Arda Güler (3 sezon), Muhammed Gümüşkaya (4 sezon), Melih Bostan (5 sezon), Osman Ertuğrul Çetin (2+1 sezon) ve İsak Vural (3 sezon) ile yeni sözleşmeler imzaladı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğlu, "Ben buraya dört sene önce küçük bir çocuk olarak geldim. Burada çok fazla yetenekli futbolcular var. Umarım bir gün burada hepimiz aynı anda forma giyeriz. İyi ki Fenerbahçe" dedi.

"BU HAYALLE BÜYÜDÜM"

Muhammed Gümüşkaya, "Burası benim evim. Kontratlar formalite icabı. İyi ki Fenerbahçe" diye konuştu. Arda Güler, "İnşallah burada hepimiz uzun yıllar geçiririz. Biz Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyız. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Osman Ertuğrul Çetin, "Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bizler Fenerbahçe'nin çocuklarıyız" şeklinde konuştu. Melih Bostan, "Kulübüm bana bir fırsat verdi, ben de bunun karşılığını çok çalışıp vereceğim" dedi. F.Bahçe'nin yeni transferi İsak Vural ise şu ifadeleri kullandı: "Ben sarı-lacivertli formayla büyümüş bir çocuktum, bu hayalle büyüdüm. İyi ki Fenerbahçe."