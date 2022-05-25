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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Traore sesleri

Fenerbahçe’de Traore sesleri

Sarı-lacivertlilerin Shakhtar Donetsk’in 21 yaşındaki yıldız forvetiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi

25.5.2022

Fenerbahçe’de Traore sesleri

Forvet transferi için birçok ismi takibe alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe, sürpriz birine imza attırabilir. Kanarya'nın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in Burkina Fasolu golcüsü Lassina Traore'ye renklerine bağlayacağı öne sürüldü. F.Bahçe ile Shakhtar'ın, 21 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. ,

Traore'nin de sarı-lacivertliler ile el sıkıştığı, F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi grup aşaması biletini garantilemesinin ardından transferin resmiyet kazanacağı belirtildi. Shakhtar Donetsk'in 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı genç yıldız, 14 resmi maçta 9 kez ağları sarstı. Ancak 28 Eylül'de büyük bir şanssızlık yaşadı ve dizinden sakatlandı. Traore'nin Haziran'da çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

KİRALIKLAR DÖNÜYOR
F.BAHÇE'NİN kiralık oyuncuları geri dönüyor. Samatta, Antwerp'te; Lemos, Beerschot'ta; Meyer ise Midtjylland'da kötü oynadı. Hull City'nin, Allahyar'ı satın alması bekleniyor. Giresun'dan dönen Muhammed Gümüşkaya da F.Bahçe'de kalacak.

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