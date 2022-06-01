Fenerbahçe’de şov başlıyor

Fenerbahçe'de aylardır süren teknik bilmece nihayet sona eriyor. Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından birçok isimle görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son olarak Portekizli teknik adam Jorge Jesus'ta karar kılmıştı. Deneyimli hocayla iki kez Portekiz'de bir araya gelen Koç'un Jesus'u ikna etti. Geçtiğimiz hafta sonu ünlü teknik adamın avukatı İstanbul'da Fenerbahçeli yönetecilerle yaptığı görüşmelerin ardından Jesus'u almak için Portekiz'e dönmüştü.

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Dün Portekiz basını, 67 yaşındaki ünlü teknik direktörün havalimanında olduğunu gösteren bir fotoğrafını yayınlayarak, Jorge Jesus'un iki yardımcısı ve avukatıyla birlikte Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a yola çıktığını okurlarına duyurdu. Record'un haberinde "Jorge Jesus, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gidiyor. 67 yaşındaki teknik direktör, iki yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio ile avukatı Luis Miguel Henrique ile birlikte İstanbul'a gidiyor. Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak" ifadelerine yer verildi. Portekizli çalıştırıcı başkan Ali Koç ile son detayları görüştükten sonra takımın başına geçecek.

FENER'DEN MARCELO BOMBASI

FENERBAHÇE, teknik direktör sorununu çözdükten sonra transfere yöneldi. Sarılacivertliler ile ilgili Portekiz basınından müthiş bir iddia geldi. A Bola'nın haberine göre sarı-lacivertliler Marcelo ile anlaştı. F.Bahçe, daha önce de Brezilyalıyı transfer etmek istemiş ancak oyuncu Real Madrid'de kalma kararı almıştı. 34 yaşındaki sol bek, Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından İspanyol devinden ayrıldı. Marcelo'nun Kanarya'dan 3 milyon Euro maaşın yanı sıra imza parası talep ettiği belirtildi.