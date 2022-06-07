Sabitzer hamlesi

FENERBAHÇE'DE teknik direktör Jorge Jesus ile resmi imzalar atıldıktan sonra transfer görüşmeleri hız kazanmış durumda. Portekizli teknik adamın orta sahaya bir takviye istediği bilinirken, kurmayların bu bölge için gündemine bir dünya yıldızını aldığı iddia edildi. Alman basını sarı-lacivertlilerin Bayern Münih'in orta sahası Marcel Sabitzer'e kanca attığını öne sürdü. Laola1 adlı sitede yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Alman ekibinin Avusturyalı yıldızı Marcel Sabitzer ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Kanarya'nın bu transferde dünya devleri ile yarıştığı ileri sürülürken, "İstanbul ekibi, Avusturyalı orta saha için Premier Lig'den Arsenal ve La Liga ekibi Atletico Madrid ile yarışıyor" ifadeleri kullanıldı. 28 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'e bir diğer Bundesliga ekibi RB Leipzig'den geçen sezon 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Sabitzer, bu sezon Bavyera ekibiyle çıktığı 32 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek takımına katkıda bulundu.

SOL KANATA BRUNO HENRİQUE

Yeni sezonda kanat transferi de yapmak isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk tercihinin Bruno Henrique olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için girişimlere başladı.