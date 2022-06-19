F.Bahçe’de operasyon

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de gidecek oyuncular belli olmaya başladı. Takımın başına Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus'u getiren İstanbul ekibinin yönetimi, 8 futbolcuyla yollarını ayıracak. Jorge Jesus, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın dışında takımdan ayrılmasını istediği 8 ismi yönetime iletti. Sarı-lacivertli ekipte hayal kırıklığı yaratan ve Royal Antwerp'ten dönen Samatta'nın yanı sıra sezonu Beerschot'da kiralık geçiren Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, istikrar yakalayamayan Tisserand, gözden düşen Filip Novak'ın gönderilecekler arasında liste başı olduğu ifade edildi.



HEPSİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Yönetimin ayrıca ilerleyen yaşı ve yüksek maliyeti sebebiyle Luiz Gustavo, bir ara takımın vazgeçilmezi olan ancak gözden düşen Dimitris Pelkas, sezonu Midtjylland'da kiralık geçiren Alman futbolcu Meyer'in yanı sıra hayal kırıklığı yaratan isimlerinden olan Allahyar Sayyadmanesh'in de takımdan ayrılacağı öğrenildi. Allahyar'ın Hull City'ye transfer olacağı belirtildi.



SHAKHTAR DONETSK'TEN TRAORE GÜNDEME GELDİ

F.Bahçe'de transfer harekatı sürüyor. Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler golcü transferi için de düğmeye bastı. İstanbul ekibinin Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Burkina Fasolu santrfor Lassina Traore'nin menajeri ile temasa geçtiği bildirildi. 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kısa süre içinde kulübü Shakhtar Donetsk'in de kapısının çalınacağı bildirildi. F.Bahçe'nin hem satın alma hem de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerini masada tutacağı oyuncuyu en uygun koşullarda kadrosuna katmaya çalışacağı da gelen haberler arasında.