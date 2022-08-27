Yolunuz açık olsun

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un grupları, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Fenerbahçe'nin 3. torbadan katıldığı B Grubu'ndaki rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca oldu. Trabzonspor'un 4. torbadan katıldığı kura çekiminde ise H Grubu'ndaki rakipleri Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros oldu. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve RFS Riga ile karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani ile mücadele edecek.



İLK MAÇLAR EYLÜL'DE

Müsabakalar, 8 Eylül'de oynanacak olan ilk maçlar ile başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. Konferans Ligi'nde kura çekimini Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu olan ve ardından Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Volkan Demirel gerçekleştirdi.





YİNE DİNAMO KİEV İLE EŞLEŞTİ

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile yeniden eşleşmesi oldukça dikkat çekti. İki ekip Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşı karşıya gelmiş ve rövanş maçında Lucescu'nun öğrencileri, uzatma dakikalarında Karavaev'in golüyle bir üst tura çıkarak temsilcimizi Devler Ligi'nden elemişti. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kura çekimine yönelik Dinamo Kiev sözleri spor kamuoyunun dikkatini çekmişti. Portekizli teknik adam "Kiev ile karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim" demişti.