Keylor Navas Fener’e doğru

Fenerbahçe kaleye takviye çalışmalarına hız verdi. Sezon başında 35 yaşındaki Sirigu'yu isteyen Jorge Jesus, şimdi de Paris Saint-Germain'in 36 yaşındaki başarılı kalecisi Keylor Navas'ı kiralamak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, Fransız cephesiyle ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde gerçekleştirmesi bekleniyor. Kanarya'nın Altay Bayındır'dan vazgeçmediği, genç eldivenin sözleşmesini uzatarak saha içine odaklanmasını sağlayacağı öğrenildi. Bu sezon 1 maçta forma giyen Kosta Rikalı file bekçisinin transfer edilmesi halinde deneyimiyle savunmayı da toparlayacağı düşünülüyor.

SAMET AÇIKLANDI

Bu arada Fenerbahçe, A.Demir'den renklerine bağladığı Samet Akaydın'ın transferini resmen açıkladı. Kanarya oyuncu için 3.7 milyon Euro bonservis ödeyecek.