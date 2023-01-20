Fenerbahçe hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. 12. dakikada sağda topla buluşan ve rakibinden geçerek son çizgiye inen Arda Güler'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Zajc'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 26'da Mendes'in soldan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Sinan Osmanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 57'de dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zajc'ın sağa çekerek yaptığı vuruşta kaleci Zafer, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 63'te Arda Güler'in pasında solda topla buluşan Valencia meşin yuvarlağı Zajc'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 89'da Emre Mor'un pasında altıpasın solunda topla buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve F.Bahçe kupada bir üst tura yükseldi: 2-1.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8 takım belli oldu. Seri başı olan takımlar: Sivasspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe olurken, Seri başı olmayan takımlar: Galatasaray, Kayserispor, Ankaragücü ve Gaziantep oldu.

ARDA GÜLER 78 GÜN SONRA İLK 11'DE

Sakatlığı sebebiyle uzun süre formadan uzak kalan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra kupada ilk 11'de görev aldı. Genç yıldız adayı 65. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı