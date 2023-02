Yıldızlara kanca

DEVRE arası transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü isimleri radarına aldı. Transfer döneminin TFF tarafından uzatılmasının ardından çalışmalarına gaz veren sarı-lacivertliler, gündemine Chelsea'den forvet Pierre-Emerick Aubameyang, Tottenham'dan sağ kanat Lucas Moura, Manchester United'dan sağ kanat Mason Greenwood ve Roma'da top koşturan on numara Paulo Dybala'yı aldı. Kanarya, Aubameyang ve Greendwood için temaslarını düşük seviyede tutarken, önceliğini Lucas Moura ve Dybala transferlerine verdi. Yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Lucas Moura'yı bonservis bedeli ödemeden transfer etmenin hesaplarını yaparken, Sambacı'yı ikna etmek için vatandaşı teknik direktör Jorge Jesus'u devreye soktu.

'COME TO FENERBAHÇE' ÇAĞRISI

FENERBAHÇE'NİN, Paulo Dybala'nın ise şartlarını sorduğu iddia edildi. Taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesaplarına "Come to Fenerbahçe" mesajları atıyor. Galatasaray'ın da ciddi bir şekilde ilgilendiği Arjantinli yıldızın 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunurken, Kanarya'nın kısa süre içerisinde hamle yapması bekleniyor.