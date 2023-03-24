Arda Güler’e büyük onur

Dünyanın önde gelen futbol sitelerinden olan ve 41 ülkede yerel dilde hizmet veren Goal.com, 2016'da NXGN listesi yayınlamaya başlamıştı. Dünyanın dört bir yanında 19 yaş ve altındaki en yetenekli 50 oyuncunun belirlendiği NXGN, kısa sürede futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri oldu. Merakla beklenen NXGN 2023 sonunda açıklandı. Türkiye'den sadece Arda Güler listede yer aldı. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı için asıl gurur verici olan, bu sene ilk kez oluşturulan ve en yetenekli 9 oyuncunun belirlendiği 'NXGN Elit 9'a seçilmesi oldu.



'TÜRK MESSİ' LAKABI

Arda Güler; Liverpool'da bu sezon yıldızlaşan Stefan Bajcetic, Brighton'ın golcüsü Evan Ferguson, Chelsea'ye transfer olan Andrey Santos gibi isimleri geride bırakarak Elit 9 arasına girdi. Goal.com, Arda Güler'i tanıtan yazısında şu ifadelere yer verdi: "'Türk Messi' lakaplı Arda, birkaç yıldır gündemin zirvesinde ve 2021 yazında Fenerbahçe'de A takıma yükseldiğinden beri bunun nedenini kanıtladı. 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, aynı zamanda şimdiden milli bir futbolcu ve Arsenal, Barcelona, Bayern Münih gibi takımlar onunla ilgileniyor."

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