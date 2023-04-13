Fener’den kolay vize yok

FLAMENGO'DA Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için ilk hedef olarak F.Bahçe'nin hocası Jorge Jesus'un belirlenmesinin ardından bu konuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Brezilya ekibinin Jesus'un mayıs ayında sona erecek sözleşmesini beklemeden bir an önce teknik direktörlük görevine getirmeyi planladığı duyurulsa da Portekiz basını F.Bahçe'nin Flamengo'ya Jesus'un fesih bedelinden vazgeçmeyeceğini ilettiğini açıkladı.

WİLLİAN ARAO ÖRNEĞİ GÖSTERİLDİ

FLAMENGO'NUN sezon başında Fenerbahçe'ye gönderdiği Willian Arao için sarı-lacivertlilere bonservis konusunda kolaylık sağlamadığı ve Fenerbahçe'nin de Jorge Jesus konusunda Flamengo'ya kolaylık sağlamayacağı ifade edildi. Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'in Jorge Jesus'un Brezilya ekibinden ayrılıp Benfica'ya gitme şeklinden rahatsız olsa da Jesus'un gelişine sıcak baktığını belirtti.

LUAN PERES SANCISI

FENERBAHÇE'DE Luan Peres'in sakatlığının bir türlü geçmemesi can sıkıyor. Dizinin arkasında bir sıkıntı olan oyuncunun ameliyat olmaması sebebiyle ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor. Oyuncunun şu sıralar ameliyat olması halinde yaz kampını kaçırması da ihtimaller arasına girecek.