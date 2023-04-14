Ronaldo Jesus’u istiyor

Fenerbahçe'de camia, yeniden şampiyonluk moduna geçerken, teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili gelen haberler taraftarları korkutuyor. Sarılacivertli kurmaylar, tecrübeli teknik adamı takımın başında tutmak için elinden geleni yapsa da Portekizli hocayla alakalı her gün yeni bir haber çıkıyor. Kısa süre önce Herve Renard'a yol veren Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan sonra, Vitor Pereira'yı gönderen Flamengo da Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek istiyor.

Jesus'un dönmek istediğini açık açık söylediği Flamengo ile görüşmelere devam ettiği iddialarının ışığı altında Suudi Arabistan'dan bir iddia daha geldi. Cristiano Ronaldo'nun anlaşamadığı için takımdan gönderilen Rudi Garcia'nın yerine arkadaşı Jorge Jesus'u takımın başına getirilmesini istediği dedikoduları dolaşmaya başladı.

GARCİA GÖNDERİLDİ

İddiaya göre Ronaldo, Jesus'u övdü. Onun Al-Nassr için en doğru teknik adam olduğunu savundu. Suudi Arabistan'ı bilmesinin kendileri için avantaj olduğundan bahsetti. Bu gelişmelerin ardından yönetim Garcia ile yolları ayırdı. Al-Nassr hali hazırda Jorge Jesus'la temas kurmadı. Ancak temas kurulursa Flamengo gibi Mayıs sonunun beklenmesi söz konusu değil. Tazminatı Fenerbahçe'ye ödenecek, anlaşma hemen yapılacak.

Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus'un yakın arkadaş olduğu biliniyor.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Brezilya basını Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Portekizli hocanın ses kayıtlarının ortaya çıktığı ve Jesus'un Flamengo başkanıyla görüşme yaptığı öne sürüldü. Jesus'un Brezilya ekibinden süre istediği öğrenilirken, Flamengo'nun Jesus'un yerine şimdilik geçici bir hoca ayarlamayı düşündüğü öğrenildi. Ayrıca Brezilya ekibinin Jesus için bonservis ödemeyi de düşündüğü gelen bilgiler arasında.