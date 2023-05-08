Fener ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında çok kritik puanlar kaybetti. 16. dakikada Mert Hakan'ın kullandığı korner atışında defansın uzaklaştırmak istediği topa Rossi vurdu, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı. VAR uyarısı üzerine Arias'ın koluna çarpan topla ilgili inceleme yapan hakem Bahattin Şimşek, penaltı kararı verdi. 20'de Batshuayi penaltıyı ağlara gönderdi. 0-1.

33'te Borjia Sainz, kaleci İrfan ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yandan auta gitti. 64'te Zajc, ceza sahasında iki rakibini çalımladı. Kaleci Ferhat ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda top kalecide kaldı. 68'de F.Bahçe defansının arkasına atılan uzun pasta Szalai'nin sektirdiği top Sergio'nun önünde kaldı. Sergio'nun yerden çıkarttığı pasta Bajic gelişine çok sert vurdu, top üst direğe çarparak ağlara gitti: 1-1. Fenerbahçe, Giresun ile 1-1 berabere kaldı.

JORGE JESUS'TAN BEŞ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçen hafta ligde deplasmanda kazandıkları Sivasspor maçının kadrosundan 5 ismi değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, o mücadelede oynayan Serdar Aziz, Arao, İrfan Can Kahveci, Pedro ve Osayi- Samuel'in yerine Szalai, Mert Hakan, İsmail Yüksek, Rossi ve Batshuayi'ye şans verdi. Hakan Keleş'in ayrılığı sonrası takımı İrfan Buz'a emanet eden Giresunspor ise geçen hafta İstanbulspor'a karşı oynayan ve 1-0 mağlup olan kadroyla sahaya çıktı.