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Haberler Fenerbahçe Fener’de Demirel baskısı

Fener’de Demirel baskısı

Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Kanarya’da teknik direktörlük için Volkan Demirel gündeme geldi

2.6.2023

Gazete

Fener’de Demirel baskısı
Galatasaray'ın Okan Buruk ile kazandığı şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'de de Volkan Demirel sesleri yükselmeye başladı. Taraftarlar tarafından istifası istenen Başkan Ali Koç, Volkan Demirel konusunda ikna edilmeye çalışılıyor. Ali Koç insiyatif kullanıp Jorge Jesus'a yeni sözleşme teklif etse de, yönetim içinde çok fazla muhalif var. Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin de adının geçtiği ortamda Fenerbahçe yönetimi arasında, "16 yılda bir tane yabancı hoca şampiyon olamamışken zorlamanın anlamı yok" sesleri yükselmeye başladı.
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