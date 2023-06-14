Kanarya’da aday bolluğu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını kaybeden ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de çok sayıda ismin adının geçtiği teknik direktörlük için yol haritası da belirlendi. Birçok hoca adayı ile görüşen sarı-lacivertliler, Konferans Ligi nedeniyle sezonu erken açacağı için yeni hocasını gelecek hafta yapılacak mali genel kurula yetiştirmek istiyor.

YENİ İSİMLER EKLENDİ

Kanarya'da son günlerde Vincenzo Montella ismi ön plana çıktı. Adana Demirspor ile başarılı bir sezon geçiren İtalyan teknik adam ile temas kuruldu ve görüşmeler sürüyor.

Montella'da sorun çıkması halinde ise gündeme geçmişte de F.Bahçe'yi çalıştıran ve Almanya ile dünya şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw gelecek. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu ile de görüşmeler sürerken, listeye River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo ve Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Fereira'nın da eklendiği iddia edildi.

VALENCİA BREZİLYA'DA

FENERBAHÇE ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'e transfer oldu. Brezilya temsilcisi, 33 yaşındaki Ekvadorlu golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Valencia'nın Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddederek Internacional'i seçtiği belirtildi. Valencia'nın Internacional'in 9 Temmuz'daki Fluminense maçında sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe'de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia toplamda 33 gol kaydetmiş ve ligde de 29 golle krallık tacının sahibi olmuştu.

FENERBAHÇE 5 YILDIZ İÇİN PFDK'LIK OLDU

TFF, Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası final seremonisinde 5 yıldızlı forma giydiği için PFDK'ya sevk etti. Açıklamada "Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Sportif Ekipman Talimatı 16. Madde: "En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler."